HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti

HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti

HDP Kadıköy İlçe Binası önünde eylem yapmak isteyen HDP'li vekiller olay çıkardı. İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine dönerek hakaret etti.

HDP'li bazı milletvekilleri bugün Kadıköy'de eylem yapmak istedi.

Karşılarında polisi gören HDP'li vekiller, provokasyonlarına devam etti.

Polise 'şerefsiz' dedi

Dağılmaları için uyarıda bulunan polislere yönelik kışkırtmalarına devam eden HDP'li milletvekilleriyle ekipler arasında arbede yaşandı.

Bu esnada HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu bir polise dönerek 'Şerefsiz' dedi.

HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti

"Ben Türk devletinin polisiyim"

Türk polisine hakaret eden HDP'li vekile ise aynı polisten yanıt gecikmedi.

Hakarete uğrayan polis ise HDP'li Piroğlu'na "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verdi.