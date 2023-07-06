HDP'li vekilden skandal konuşma: Güneydoğu'ya Kürdistan dedi, maden sahalarını karaladı... Terörden temizlenen Cilo Dağları'nın festival alanına çevrilmesini kabullenemeyen Öznur Bartın, doğu bölgelerinden Kürdistan diye bahsederken, maden sahalarını da düşmanlık politikası olarak nitelendirdi.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır dışı operasyonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışı ile ilerliyor.

Kahraman Mehmetçik yurdun doğu bölgesini tek tek teröristlerden arındırıp, vatandaşlara yeni yaşam alanı sunarken, bu şehirlerden biri de Hakkari oldu.

Yüksekova'daki Cilo Dağları, terörist leşlerinden arındırılarak, vatandaşlarımıza festival alanı haline getirildi.

Yüksekova'da 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde 15 bin kişinin katılımıyla düzenlenen 5. Cilo Fest'te vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirdi.

Terörden temizlenip festival alanına çevrildi: HDP'nin hoşuna gitmedi...

Ancak bu festivali hazmedemeyen bir kesim de elbette var.

Bölge turizmi için önemli olan bu festivali karalamaya kalkan grup PKK'nın siyasi ayağı HDP.

Günlerdir festivali karalama çalışması başlatan HDP'lilerden birinin Meclis'teki konuşması, bardaktaki damlayı taşıracak nitelikte.

Doğu illerine Kürdistan dedi

Cilo Fest'ten oldukça rahatsızlık duyan HDP Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, doğu bölgelerinden Kürdistan diyerek bahsetti.

Maden sahalarını hazmedemedi

Bununla da yetinmeyen Bartın, bölge belirlenen maden sahalarını kabul etmeyerek düşmanlık politikası adıyla nitelendirdi.

İşte HDP'li vekilin akıllara durgunluk veren o skandal konuşması;