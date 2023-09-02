HDP'li vekilden, Ümit Özdağ'ı yanına alan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Seçimleri kazanabilmek adına bir yanına HDP'yi bir yanına da Ümit Özdağ'ı alan Kılıçdaroğlu, Meral Danış Beştaş'ı öfkelendirdi. Beştaş, "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye, geride bıraktığı tarihi seçim sürecinde, çeşitli siyasi adımlara tanıklık etti.

Seçimlerin galibi yeniden Recep Tayyip Erdoğan olurken, bu süreçte ana muhalefet partisi lideri de elindeki son koza kadar oynadı.

Son olarak milliyetçilik rolüne bürünen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde yanına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı alarak gizli bir protokol imzaladı.

Bu protokole göre ise Ümit Özdağ, seçimin kazanılması durumunda İçişleri Bakanı olacak ve MİT Başkanlığını da alacaktı.

HDP'li vekil Kılıçdaroğlu'na öfke kustu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına aldığı bir kesim de PKK’nın siyasi ayağı HDP olunca işler karıştı.

HDP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, seçimden aylar sonra katıldığı canlı yayında bu konu özelinde açıklamalarda bulundu.

"Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik?"

Beştaş, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak şu cümleleri aktardı;

“Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik?Milyonlarca insandan Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedik, “Bir oy HDP’ye bir oy Kılıçdaroğlu’na dedik.

"Korkunç buluyorum..."