HDP'li vekilin terörist sevgilisiyle fotoğrafına muhalefetin kayıtsızlığı

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sevgilisi Volkan Bora ile çözüm sürecinden sonra da görüşmeye devam etmelerinin ortaya çıkması muhalefetin tutumunu değiştirmedi.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin vekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist ile çekilen fotoğrafları Türkiye siyasetinin en önemli gündem maddesi.

Güzel'in her gün 2017'de öldürülen sevgilisi PKK'lı Volkan Bora ile yeni bir fotoğrafının ortaya çıkması konuyu daha da alevlendiriyor.

ÇÖZÜM SÜRECİNDEN SONRA DA GÖRÜŞTÜLER

Buna HDP resmi kanallarından yapılan açıklamada görüşmenin 2013-2015 çözüm sürecinde gerçekleştiği yönündeki iddiaların yalan çıkması da eklendi.

Yapılan açıklamaya göre Güzel, çözüm sürecinde herkes gibi kendisinin de görüştüğünü doğrulamış fakat daha sonra yapılan incelemelerde ulaşılan HTS kayıtlarında, terörist sevgilisi Volkan Bora ile 2016'da da görüştüğü belirlenmişti.

MUHALEFETİN PASİF TUTUMU

Tüm bu yaşananların yanında muhalefetin tutumu da ayrı bir tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, konuya iişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, HDP gibi görüşmenin çözüm sürecinde gerçekleştiği tezini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Son gelişmelerle bu açıklamasının da geçerliliği ortadan kalkmasına rağmen muhalefet kanadından tatmin edici bir açıklama gelmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu VİDEO