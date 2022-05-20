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- HDP'li vekiller aranan teröristle birlikte açıklama yaptı
HDP'li vekiller aranan teröristle birlikte açıklama yaptı
- Haber Merkezi
- 20.05.2022 - 12:24
Terörle arasına mesafe koymaktan kaçınan HDP, yine bir skandala daha imza attı.
Bölücü terör örgütü PKK'nın yayın organları, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'ni dağıttı.
HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verilen törene HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve Van Milletvekili Sezai Temelli de katıldı.
Açıklamalarını PKK'lı teröristle birlikte yaptılar
HDP'li vekiller Feleknas Uca ve Sezai Temelli, törenin ardından kameraların karşısına geçti.
HDP'li iki ismin konuştuğu sırada kadraja giren biri dikkat çekti.
Görüntülerde PKK’lı terörist Tahir Zerdeşt kod adlı Mehmet Tahir Çelik’in de yer aldığı görüldü.
Arananlar listesinde yer alıyor
Terörist Çelik'in “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arananlar listesinde olduğu belirlenirken, özellikle Süleymaniye bölgesinde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde yer aldığı da öğrenildi.