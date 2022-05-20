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    HDP'li vekiller aranan teröristle birlikte açıklama yaptı

    HDP'li vekiller aranan teröristle birlikte açıklama yaptı

    PKK destekçilerinin Irak'ta düzenlediği ödül törenine katılan HDP’li milletvekilleri Sezai Temelli ve Feleknas Uca, 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik adındaki teröristle beraber röportaj verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 12:24
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    Terörle arasına mesafe koymaktan kaçınan HDP, yine bir skandala daha imza attı.

    Bölücü terör örgütü PKK'nın yayın organları, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'ni dağıttı.

    HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verilen törene HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve Van Milletvekili Sezai Temelli de katıldı.

    Açıklamalarını PKK'lı teröristle birlikte yaptılar

    HDP'li vekiller Feleknas Uca ve Sezai Temelli, törenin ardından kameraların karşısına geçti.

    HDP'li iki ismin konuştuğu sırada kadraja giren biri dikkat çekti.

    Görüntülerde PKK’lı terörist Tahir Zerdeşt kod adlı Mehmet Tahir Çelik’in de yer aldığı görüldü.

    HDP li vekiller aranan teröristle birlikte açıklama yaptı #1

    Arananlar listesinde yer alıyor

    Terörist Çelik'in “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arananlar listesinde olduğu belirlenirken, özellikle Süleymaniye bölgesinde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde yer aldığı da öğrenildi.

    HDP li vekiller aranan teröristle birlikte açıklama yaptı #2

    HDP li vekiller aranan teröristle birlikte açıklama yaptı #3


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