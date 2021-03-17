HDP'li vekiller Meclis'te eyleme başladı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesinin ardından HDP'li vekiller, Genel Kurul'da kürsüde toplanarak terör örgütü PYD'nin sloganını attı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkında kesinleşen yargı kararı, TBMM'de okundu.

Gergerliğlu'nun, terör örgütü propagandası suçundan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararı TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla vekilliği düştü.

GENEL KURUL'U TERK ETMEDİ

Hakkındaki kararın kesinleşmesiyle birlikte, karar Meclis'te okunsa bile Genel Kurul'u terk etmeyeceğini söyleyen eski vekil, tüm uyarılara rağmen Meclis'ten ayrılmadı.

HDP EYLEME BAŞLADI

HDP'li vekiller de Gergerliğlu'na destek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda eyleme başladı.

HDP'li vekiller TBMM'de PYD sloganları attı VİDEO

HDP'LİLERİN TERÖR SLOGANLARI

Kürsü etrafında toplanan HDP'liler, ellerindeki dövizlerle sloganlar atmaya başladı.

HDP'li vekiller, Meclis'te terör örgütü PYD ve YPG'nin kullandığı "Biji biratiya gelan. Berxwedan jiyane" sloganla protestolarına devam etti.