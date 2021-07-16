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- HDP'li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zılgıtla karşıladı
HDP'li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zılgıtla karşıladı
4 ay sonra sonra Meclis'e dönen Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP'li milletvekilleri tarafından TBMM'de zılgıtla karşılandı.
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 18:04
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası TBMM Başkanlığı Tezkeresinin Genel Kurul’da okunmasıyla birlikte milletvekilliği iade edildi.
Meclis'e gelen gergerlioğlu partisinin temsilcileri tarafından karşılandı.
ZILGITLI KARŞILAMA
Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul Salonu'nda HDP'li milletvekillerinin zılgıtları arasında koltuğuna oturdu.
PARTİLİLERİYLE TOKALAŞTIKTAN SONRA YERİNE OTURDU
HDP'li vekillerin zılgıt ve alkışlarla destek verdiği Gergerlioğlu, partilileriyle tokalaştı.
Yaşanan bu anlar kameraya böyle yansıdı.
HDP'li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zılgıtla karşıladı