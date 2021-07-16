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    HDP'li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zılgıtla karşıladı

    4 ay sonra sonra Meclis'e dönen Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP'li milletvekilleri tarafından TBMM'de zılgıtla karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 18:04
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    HDP'li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zılgıtla karşıladı

    HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası TBMM Başkanlığı Tezkeresinin Genel Kurul’da okunmasıyla birlikte milletvekilliği iade edildi.

    Meclis'e gelen gergerlioğlu partisinin temsilcileri tarafından karşılandı.

    ZILGITLI KARŞILAMA

    Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul Salonu'nda HDP'li milletvekillerinin zılgıtları arasında koltuğuna oturdu.

    PARTİLİLERİYLE TOKALAŞTIKTAN SONRA YERİNE OTURDU

    HDP'li vekillerin zılgıt ve alkışlarla destek verdiği Gergerlioğlu, partilileriyle tokalaştı.

    Yaşanan bu anlar kameraya böyle yansıdı.

    HDP'li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zılgıtla karşıladı

    HDP li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu nu zılgıtla karşıladı #1

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