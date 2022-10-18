Ankara'da, HDP'li milletvekillerini taşıyan minibüs ile taksinin çarpıştığı ve taksi şoförü Soner Özenç'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

14 Ekim'de Ankara'da meydana gelen kazada, Soner Özenç yönetimindeki 06 T 5150 plakalı taksi ile Ufuk E. yönetimindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.

Taksi şoförü hayatını kaybetti

Kazada, taksi şoförü Soner Özenç hayatını kaybederken, yanındaki yolcu S.G. ile minibüste bulunan HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kazadan sonra gözaltına alınan Ufuk E, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakemliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza anı kamerada

Kazayla ilgili soruşturma sürürken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi.

Görüntüde, kavşaktan dönen taksiye minibüsün hızla çarptığı ve taksinin sürüklendiği görüldü.

HDP'li vekillerin Ankara'da karıştığı kazanın görüntüsü VİDEO













