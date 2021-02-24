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    HDP'li vekillerin fezlekeleri Adalet Komisyonu'na sevk edildi

    Aralarında Kobani olayları ile ilgili fezleke hazırlanan 9 milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.
    • AA
    • 24.02.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 16:31
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    HDP'li vekillerin fezlekeleri Adalet Komisyonu'na sevk edildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.

    Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenmişti.

    DOSYALAR ADALET KOMİSYONU'NDA

    Savcılık tarafından hazırlanan HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu 33 kişi hakkındaki fezlekeler TBMM'ye sunulmuştu.

    TBMM'ye sunulan fezleke dosyaları Adalet Komisyonu'na sevk edildi. Dosyalar burada ele alındıktan sonra Genel Kurul'a gelecek ve oylamaya sunulacak.

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