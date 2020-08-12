HDP'li yöneticilere taciz soruşturmasında baskı iddiası

HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada mağdur kadın, şikayette bulunmaması için kendisine baskı yapıldığını öne sürdü.

Şırnak'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı gerekçesi ile şikayette bulunmuştu.

'BASKI' İDDİASI

Yönetici olan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A.’nın parti binası içinde ve çalışmalar sırasında kendisine sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunduğunu öne süren kadın, şikayette bulunmaması için partililerin kendisine baskı yaptığını iddia etti.

GİZLİLİK KARARI

Sosyal medyaya da yansıyan cinsel taciz olayıyla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın içeriği ile ilgili gizlilik kararı verildiği öğrenildi.

Savcılığın soruşturmayı titizlikle yürüttüğü, HDP ilçe yöneticileriyle ilgili cinsel taciz iddiasının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.