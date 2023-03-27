HDP'liler seçim çalışmalarına başladı: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını HDP sağladı Seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girecek olan HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için çalışmalara başladı. Paris'te HDP adına konuşma yapan Veysel Keser isimli şahıs, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı." dedi.

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için adaylar belirlendi, geri sayıma geçildi.

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı.

Seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girmeyi planlayan HDP ise aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

HDP, Kılıçdaroğlu için çalışmaya başladı

Hal böyle olunca HDP de seçim çalışmalarına başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te seçim çalışması yürüten HDP'de Veysel Keser isimli şahıs parti adına söz aldı.

Keser, HDP'nin seçimde kilit parti olduğunu söyledi.

"Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı"

Sözlerine devam eden Keser daha sonra "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeceğini sürekli deklare etti" dedi.

"Anket sonucunda da görüldü ki sadece HDP kilit partidir"

HDP'nin destekleyeceği aday üzerinden seçimin kazanılabileceğini sözlerine ekleyen Keser, "Sürekli anketler yapılıyordu. Anket sonucunda da görüldü ki sadece HDP kilit partidir ve HDP'nin destekleyeceği aday üzerinden tek adam rejiminden kurtulunabilir. Bu şansı kaçırmamamız lazım" şeklinde konuştu.

Öte yandan Veysel Keser'in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.