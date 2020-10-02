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HDP'lilere tepki: Ben Kürt'üm, sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız

HDP'lilere tepki: Ben Kürt'üm, sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız

Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınanlara destek olmak için Ankara Adliyesi önünde toplanan HDP'li grup, kendisini "Vanlı bir Kürt" olarak tanıtan vatandaş tarafından tepki gördü.