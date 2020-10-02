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- HDP'lilere tepki: Ben Kürt'üm, sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız
HDP'lilere tepki: Ben Kürt'üm, sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız
- AA
- 02.10.2020 - 17:07
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerden eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kararların ardından, aralarında HDP milletvekillerinin de olduğu bir grup, gözaltındakilere destek için Ankara Adliyesi önünde toplandı.
Bölgede bulunan bir vatandaş ise HDP'li gruba tepki gösterdi.
"SİZ KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLAMAZSINIZ"
Kendisinin Vanlı bir Kürt olduğunu söyleyen vatandaş, "Ben Kürt'üm. Sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız. 77 sülalem Kürt, benim temsilcim olamazsınız. Kürt'ü kullanarak Kürt'ün üzerinde tahakküm kuramazsınız." dedi.
Bunun üzerine vatandaşın üstüne yürüyen bazı partililere polis engel oldu. Söz konusu vatandaş, daha sonra polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı.
HDP'lilere tepki: Ben Kürt'üm, sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız