HDP'lilerin fezlekeleri TBMM'de

TBMM Başkanı Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkındaki 'Kobani' fezlekesiyle ilgili son bilgiyi paylaştı. Haklarında fezleke hazırlanan HDP'li vekillerin isimleri belli oldu.

HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin açıklamasında, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi.

Fezlekeler, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de arasında bulunduğu 9 milletvekili hakkında, 6-7-8 Ekim 2014'teki "Kobani olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemleri nedeniyle hazırlandı.

HAKLARINDA FEZLEKE HAZIRLANAN HDP'Lİ VEKİLLER

Bu kapsamda; HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi.

AZMETTİRİCİ SIFATIYLA SORUMLU TUTULUYORLAR

Söz konusu isimler, Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

Şentop, dün yaptığı açıklamada, "Başkanlığımıza gelince bu fezlekeleri karma komisyona havale ediyoruz. Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon bu değerlendirmeyi yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

HDP MYK'NIN SOKAK ÇAĞRISI

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslararası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.