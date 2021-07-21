HDP'nin bayramlaştığı partiler

Dört parti, bayram dolayısıyla HDP ile bayramlaşma programına katıldı.

Oluşum içinde adından söz edilmek istenmese de Millet İttifakı'nın bileşenlerinden olan HDP, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma programı düzenledi.

HDP, bu kapsamda CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile bayramlaştı.

HDP İLE BAYRAMLAŞMA

Program kapsamında "Hep beraber çok şey yapabiliriz" mesajı verildi. HDP'nin internet sitesinde temaslarla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’nin büyük bir felaketle karşı karşıya olduğu" öne sürüldü.

"Tüm muhalefet, gerçek bir dayanışma ile bir arada olabilmeli." ifadesi kullanıldı.

"İTTİFAK GENİŞLİYOR" SÖYLENTİSİ

HDP'nin bayramlaşma programı, 2023 seçimleri öncesinde "Millet İttifakı genişliyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

HDP hakkında terör eylemlerinin odağı olduğu gerekçesiyle kapatma davası bulunuyor.