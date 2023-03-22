HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği Nevruz etkinliğine terör soruşturması Diyarbakır'da HDP'nin organize ettiği Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılırken, konuya ilişkin 186 şüpheli gözaltına alındı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz kutlamaları terör propagandasına dönüştü.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde gerçekleştirilen, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldı ve örgütü simgeleyen paçavralar açıldı.

Etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

186 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün Nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.

Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermemiş, bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atılmıştı. Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı.