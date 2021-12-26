Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
584.500
-1.63%
BTXN Coin
37.28
0.40%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    HDP'nin gençlik kongresinde Öcalan sloganları

    HDP'nin Diyarbakır'daki gençlik kongresinde PKK'ya ve Öcalana yönelik sloganlar atılırken, bölücü başının fotoğrafı dev ekranda gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HDP'nin gençlik kongresinde Öcalan sloganları

    HDP gençlik kongresinde yeni bir skandala imza atıldı.

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul kongresinde atılan PKK sloganları nedeniyle başlatılan adli süreç devam ederken PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi Diyarbakır'da başladı.

    ÖCALAN VE PKK SLOGANLARI

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da katılacağı kongre, yine PKK ve bölücübaşı Abdullah Öcalan sloganlarına sahne oldu.

    Salonda toplanan yüzlerce partili "Biji serok Apo, Dersim Aponun fedaisidir." gibi sloganlar attı.

    ÖCALAN'LI VİDEO GÖSTERİMİ

    Ayrıca salondaki dev ekranda partililere bir video kaydı izletildi.

    Bu kayıtta yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyanları ile etkisiz hale getirdiği teröristler yer aldı.

    Videonun sonunda da bölücü terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı yer aldı. Bebek katilinin fotoğrafı ekrana yansıyınca salonda büyük coşku yaşandı.

    HDP nin gençlik kongresinde Öcalan sloganları #1

    HDP nin gençlik kongresinde Öcalan sloganları #2

    HDP nin gençlik kongresinde Öcalan sloganları #3

    HDP nin gençlik kongresinde Öcalan sloganları #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir