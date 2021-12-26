HDP'nin gençlik kongresinde Öcalan sloganları

HDP'nin Diyarbakır'daki gençlik kongresinde PKK'ya ve Öcalana yönelik sloganlar atılırken, bölücü başının fotoğrafı dev ekranda gösterildi.

HDP gençlik kongresinde yeni bir skandala imza atıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul kongresinde atılan PKK sloganları nedeniyle başlatılan adli süreç devam ederken PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi Diyarbakır'da başladı.

ÖCALAN VE PKK SLOGANLARI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da katılacağı kongre, yine PKK ve bölücübaşı Abdullah Öcalan sloganlarına sahne oldu.

Salonda toplanan yüzlerce partili "Biji serok Apo, Dersim Aponun fedaisidir." gibi sloganlar attı.

ÖCALAN'LI VİDEO GÖSTERİMİ

Ayrıca salondaki dev ekranda partililere bir video kaydı izletildi.

Bu kayıtta yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyanları ile etkisiz hale getirdiği teröristler yer aldı.

Videonun sonunda da bölücü terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı yer aldı. Bebek katilinin fotoğrafı ekrana yansıyınca salonda büyük coşku yaşandı.