HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, önümüzdeki seçimlerde yüzde 15'in altının partisi için başarı olmayacağını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine karşı açıklamalar yapan Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Türkiye'nin erken seçim kararı almasını istedi.

"YÜZDE 15'İN ALTI BİZİM İÇİN BAŞARI DEĞİLDİR"

Sancar, "Önümüzdeki seçimde HDP'nin yüzde 15'in üstünde bir oy almasını sağlayacağız. Yüzde 15'in altı bizim için başarı değildir. Şu an yüzde 12 alıyoruz." dedi.

HDP'nin hedefi yüzde 15 üzeri oy almak VİDEO