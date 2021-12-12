HDP, İstanbul'da düzenlediği kongresinde, terör örgütü PKK'nın marşını okuyarak, Abdullah Öcalan lehine tezahüratlarda bulundu.

HDP, İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirmek için Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

PKK MARŞI OKUDULAR

Toplanan kalabalık arasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li milletvekilleri ile parti üyeleri de yer aldı.

Burada toplanan kişiler, terör örgütü PKK'nın marşını okuyarak, sloganlar attı.

TERÖRİST BAŞI ABDULLAH ÖCALAN'I ANDILAR

Ardından terörtistbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen kişiler bir müddetten sonra Öcalan'ın lehine 'Biji Serok Apo' diye bağırmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler kısa sürede çok sayıda tepki aldı.

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde terör örgütü PKK'nın marşı okundu VİDEO

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