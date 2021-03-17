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- HDP'nin kapatılma davasının gerekçesi
HDP'nin kapatılma davasının gerekçesi
HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde gerekçe olarak "Devletin bütünlüğünü ortadan kaldırmak" gösterildi.
- AA & Ensonhaber
- 17.03.2021 - 18:58
- Güncelleme : 17.03.2021 - 19:05
Son zamanlarda yaşanılan HDP'nin kapatılması tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu.
DAVA AÇILDI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildiği öğrenild.
GEREKÇESİ: DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİ
İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.