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    HDP'nin kapatılma davasının gerekçesi

    HDP'nin kapatılma davasının gerekçesi

    HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde gerekçe olarak "Devletin bütünlüğünü ortadan kaldırmak" gösterildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.03.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 19:05
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    Son zamanlarda yaşanılan HDP'nin kapatılması tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu.

    DAVA AÇILDI

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildiği öğrenild.

    GEREKÇESİ: DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİ

    İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

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