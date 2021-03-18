HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianamenin ayrıntıları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi.

Dün Ankara, son zamanların en hareketli günlerinden birini yaşadı...

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör propagandası suçundan vekilliğinin düşürülmesinin hemen ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı.

Dava için savcılığın hazırladığı iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıktı.

"BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞE AYKIRI EYLEMLERİN ODAĞI"

HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin en dikkat çeken ayrıntıları ise şu şekilde:

"HDP binaları teröristlerin buluşma noktası oldu.

HDP yöneticileri terör örgütünün amacına hizmet etti.

Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında yer almadı.

"PKK'NIN TALİMATLARIYLA HAREKET ETTİ"

HDP terör örgütünün vesayeti altında ve onun talimatları doğrultusunda hareket etti. Seçimlere de terör örgütünün dikte ettiği adaylarla girdi.

HDP yöneticileri ısrarla PKK terör örgütüne “terör örgütü” ve onun aktif olarak bölücü yıkıcı eylemlerine katılan elemanlarına da terörist diyemedi.

HDP TSK’nın gayesi ve kapsamı belli olan operasyonlarını işgal girişimi gibi göstermeye çalışarak terör örgütüne destek sağladı.

"KAPATILMASI HUKUKSAL BİR ZORUNLULUKTUR"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve toplumun huzur, güven ve birlikteliği için HDP’nin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluktur.

Davanın ivedilikle görüşülerek. devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen HDP kapatılmalıdır.

Terör örgütünü, terörü lanetlemeyi bırakın tek bir eleştiri cümlesi bile kurmayan veya kuramayan davalı partinin şiddeti, terörü, teröristi öven, onları kutsayan beyanatlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı düşünülemez."

HAZİNE YARDIMLARININ KESİLMESİ

İddianamede ayrıca HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi de yer aldı.

İddianamede, "HDP ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması, varsa banka hesabında blokesine ve Hazine yardımı ödenmiş ise aynı miktarın Hazine'ye iadesine karar verilsin" ifadelerine yer verildi.



