HDP'nin milletvekili aday listesi açıklandı: Bazı isimler dikkat çekti
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Emek ve Özgürlük İttifakı adayları

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, SMF’den Cemil Güngören ve TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca İstanbul’dan; EMEP’ten İskender Bayhan İstanbul'dan ve Sevda Karaca Demir ise Antep'ten gösterildi.

HDP bileşenleri ve adayları

Yeşil Sol Parti bileşenleri olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nden (ESP) Çiçek Otlu İstanbul’dan; Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi’nden (SYKP) Tülay Hatimoğulları Adana’dan; Devrimci Parti’den Burcugül Çubuk İzmir’den; Sosyalist Dayanışma Platformu’ndan (SODAP) Kezban Konukçu ise İstanbul’dan aday gösterildi.

Dikkat çeken isimler

listesinde Alevilerden Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat ile Ezidî halkından Azad Barış Diyarbakır'dan; Süryanilerden George Aslan Mardin’den; Çerkeslerden Metin Kılıç Ankara’dan aday gösterildi.

Sırrı Süreyya Önder, gazeteci yazar Hasan Cemal, akademisyen Onur Hamzaoğlu, sanatçı Kerem Fırtına, Özgül Saki, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan İstanbul’dan; eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Mehmet Emin Aktar, yazar Cengiz Çandar ve akademisyen Sevilay Çelenk Özen de Diyarbakır'dan aday listesine alındı.

Eski isimler listeye girdi

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Nevroz Uysal ve gazeteci Ayşegül Doğan Şırnak’tan aday gösterildi.

HDP’nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç Antalya, milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli, Sezai Temelli Muş listesinde yer aldı. HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan yine Urfa’dan aday gösterildi. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Tuncer Bakırhan Siirt, Nurten Ertuğrul Batman, Ali Kenanoğlu Adıyaman, siyasetçi Sırrı Sakık Ağrı, HDP MYK üyesi Samet Mengüç Diyarbakır'dan listelere girdi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde AK Partili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ve korumaları tarafından uğradığı saldırıda ailesinden 3 kişinin katledilen ve 748 gündür Adalet Nöbeti’nde olan Ferit Şenyaşar Urfa’dan aday gösterildi.

ADANA

1 ADANA TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ

2 ADANA FERHAT KABAİŞ

3 ADANA ROJBİN ÇELİK

4 ADANA MEHMET KARAKIŞ

5 ADANA DELAL MAMUK

6 ADANA BARIŞ KARABIYIK

7 ADANA ŞÜKRAN EFETÜRK

8 ADANA MÜNİR KORKMAZ

9 ADANA SEVİL ARACI

10 ADANA HÜSEYİN AĞAÇ

11 ADANA EVRİM AYMAN

12 ADANA SERKAN NAR

13 ADANA HAFİZE ATLI

14 ADANA NEZİR DORAK

15 ADANA SUAT NACAR,

ADIYAMAN

1 ADIYAMAN ALİ KENANOĞLU

2 ADIYAMAN HAYRİYE KORKMAZ

3 ADIYAMAN MEHMET SELİM ÖZBEK

4 ADIYAMAN BİRSEN TUNÇ SİRKECİ

5 ADIYAMAN HASAN SABRİ YORULMAZ

AFYONKARAHİSAR

1 AFYONKARAHİSAR HELİN ELİF GEYİK

2 AFYONKARAHİSAR ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ

3 AFYONKARAHİSAR TÜLAY KILINÇ

4 AFYONKARAHİSAR MEHMET ÇALASIN

5 AFYONKARAHİSAR AYŞENUR DİLAN KARADEMİR

6 AFYONKARAHİSAR BATUHAN ÇITAKBAŞ

AĞRI

1 AĞRI SIRRI SAKİK

2 AĞRI NEJLA DEMİR

3 AĞRI HEVAL BOZDAĞ

4 AĞRI ZELAL YILMAZ

AMASYA

1 AMASYA HAYDAR GÖRGÜ

2 AMASYA ZÜLBİYE YILMAZ

3 AMASYA ENVER LAÇİN

ANKARA 1. BÖLGE

1 ANKARA-1 EMİRALİ TÜRKMEN

2 ANKARA-1 SELMA GÜRKAN

3 ANKARA-1 ALİ ÖZKAN

4 ANKARA-1 RUKEN DİLARA ZAF

5 ANKARA-1 ERCAN SADIK İPEKÇİ

6 ANKARA-1 SILA ALTUN

7 ANKARA-1 ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ

8 ANKARA-1 ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ

9 ANKARA-1 MEHMET AKIN ATAUZ

10 ANKARA-1 HATİCE GÖZEN

11 ANKARA-1 BÜLENT KAYA

12 ANKARA-1 EROL AKKUŞ

13 ANKARA-1 UFUK ÖZEL

ANKARA 2. BÖLGE

1 ANKARA-2 OĞUZ FİDAN

2 ANKARA-2 GÜLTEN KAHRAMAN

3 ANKARA-2 EVREN ÇEVİK

4 ANKARA-2 SİMA ARİ

5 ANKARA-2 HÜSEYİN GEVHER

6 ANKARA-2 MUSTAFA YAVAŞOĞLU

7 ANKARA-2 MURAT ÇELİK

9 ANKARA-2 BAHYETTİN BATUR

ANKARA 3. BÖLGE

1 ANKARA-3 METİN KILIÇ

2 ANKARA-3 ALİŞAN ŞAHİN

3 ANKARA-3 ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL

4 ANKARA-3 İSMET İLKUTLU

6 ANKARA-3 HÜSEYİN ÖZKAN

7 ANKARA-3 HACER KELLECİ KAPLAN

8 ANKARA-3 FECRİ ASLANKAN

10 ANKARA-3 MEHMET VEYSEL TEMELLİ

12 ANKARA-3 ÖZCAN OTİ

ANTALYA 1. BÖLGE

1 ANTALYA HAKKI SARUHAN OLUÇ

2 ANTALYA CANAN ÇALAĞAN

3 ANTALYA MUHSİN TAŞAR

4 ANTALYA ZÖHRE TEDİK

5 ANTALYA ERBAKAN TAĞ

6 ANTALYA HÜLYA HASBAY

7 ANTALYA SELAMİ ÖZYAŞAR

8 ANTALYA NİGAR DURMUŞ

9 ANTALYA FIRAT EREN

10 ANTALYA NERİMAN BAKIR

11 ANTALYA HASAN DOĞAN

12 ANTALYA HÜLYA AKTAŞ

13 ANTALYA EYUP UŞMA

14 ANTALYA KAMİLE YILMAZ

15 ANTALYA MAHİR DOĞAN

16 ANTALYA NEFİSE OĞUZ

17 ANTALYA SERDAR KÖŞKEROĞLU

ARTVİN

1 ARTVİN FULDEN ŞAHİN

2 ARTVİN SABRİ VAYİÇ

AYDIN

1 AYDIN EBRÜ GÜNAY

2 AYDIN ROJİN TANHAN DOĞAN

3 AYDIN SİNAN ÇAKMAKÇİ

4 AYDIN MEDİHA AYHAN

5 AYDIN ABDURRAHMAN SARAN

6 AYDIN ALİ DAĞ

7 AYDIN ZERRİN ALPARSLAN

8 AYDIN MUHARREM ŞENOL

BALIKESİR

1 BALIKESİR MUSTAFA YILDIZ

2 BALIKESİR GÜL ERTUNAN KARAASLAN

3 BALIKESİR CANŞAH ÇELİK

4 BALIKESİR MEHMET ASLAN

5 BALIKESİR MEHMET ÇELİKTEN

6 BALIKESİR EMİN FİLİZ

7 BALIKESİR FİKRİYE YADIRGI

8 BALIKESİR NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ

9 BALIKESİR MEDİNE ÇAĞLIYAN

1 BİLECİK HÜSEYİN AĞLAR

2 BİLECİK ZÜLEYHA ÇENGEL

1 BİNGÖL ÖMER FARUK HÜLAKÜ

2 BİNGÖL CEMİLE TURHALLI BALSAK

3 BİNGÖL FARUK ARIS

1 BİTLİS HÜSEYİN OLAN

2 BİTLİS SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP

3 BİTLİS ENVER BARİN

1 BOLU GÜNAY BATUR

2 BOLU ÇİÇEK TUTUŞ

3 BOLU ÖYKÜ ILGIN GÜRSES

1 BURDUR REYHAN YİĞİT

2 BURDUR MURAT YANMAZ

3 BURDUR SEMRA BAYSAL

1 BURSA-1 CEYLAN EROL ERDOĞAN

2 BURSA-1 CAHİT KIRKAZAK

3 BURSA-1 SÜMBÜL ORHAN

4 BURSA-1 KEMALETTİN YILDIZ

5 BURSA-1 MAHKUM TAŞ

6 BURSA-1 RÜSTEM AVCI

7 BURSA-1 ABDULKADİR BAYDUR

8 BURSA-1 MEHMET ALİ DOĞU

9 BURSA-1 BERKAY AKKUŞ

10 BURSA-1 SERHAT ÇELİK

1 BURSA-2 NECDET İPEKYÜZ

2 BURSA-2 AYTEN AVDAN

3 BURSA-2 RASİM ÇELİK

4 BURSA-2 EYLEM DİNDAROĞLU

5 BURSA-2 KEMALETTİN DOĞAN

6 BURSA-2 YÜCEL YENTÜRK

7 BURSA-2 BAHAR TOPRAK

8 BURSA-2 HAKİM TOKMAK

9 BURSA-2 MAZLUM TAŞ

10 BURSA-2 MEHMET BURAK KOYUNCU

1 ÇANAKKALE ADİLE YALÇIN

2 ÇANAKKALE SİNAN EKİNCİ

3 ÇANAKKALE SEDA ALÇINAR

4 ÇANAKKALE ERGİN FİDAN

1 ÇANKIRI HAKAN CAN NESLİOĞLU

2 ÇANKIRI MELİHA DURMUŞ

ÇORUM

1 ÇORUM ŞEREF KARATAŞ

2 ÇORUM FADİME GÜLER ELİK

3 ÇORUM ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI

4 ÇORUM MUHARREM ÖZÜNEL

DENİZLİ

1 DENİZLİ ABDULLAH KOÇ

2 DENİZLİ ŞENOL AKYOL

3 DENİZLİ MAHİDE ÖZTÜRK

4 DENİZLİ MURAT ENGİZ

5 DENİZLİ SONGÜL AKKOYUN

6 DENİZLİ ELİF KAVİLİ

7 DENİZLİ HAVVA MEŞE

DİYARBAKIR

1 DİYARBAKIR BERDAN ÖZTÜRK

2 DİYARBAKIR HALİDE TÜRKOĞLU

3 DİYARBAKIR OSMAN CENGİZ ÇANDAR

4 DİYARBAKIR ADALET KAYA

5 DİYARBAKIR SERHAT EREN

6 DİYARBAKIR SEVİLAY ÇELENK ÖZEN

7 DİYARBAKIR MEHMET KAMAÇ

8 DİYARBAKIR CEYLAN AKÇA CUPOLO

9 DİYARBAKIR MEHMET EMİN AKTAR

10 DİYARBAKIR AZAD BARIŞ

11 DİYARBAKIR SONGÜL AYTEK AVŞAR

12 DİYARBAKIR SAMET MENGÜÇ

EDİRNE

1 EDİRNE HANIM GÜZEL

2 EDİRNE SERDAL ZIMBA

3 EDİRNE ÖZLEM ÖZDEMİR

4 EDİRNE ERDAL AYDEMİR

ELAZIĞ

1 ELAZIĞ SAVAŞ ERDOĞAN

2 ELAZIĞ NURŞAT YEŞİL

3 ELAZIĞ FUAT DOĞAN

4 ELAZIĞ SULTAN YARAY

5 ELAZIĞ NURETTİN BOĞATEKİN

ERZİNCAN

1 ERZİNCAN HAYDAR POLAT

2 ERZİNCAN AYFER TURĞUT

ERZURUM

1 ERZURUM MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

2 ERZURUM ABDURRAHMAN SEVER

3 ERZURUM BAHAR GÖKSU

5 ERZURUM AYŞAN TARLAN

ESKİŞEHİR

1 ESKİŞEHİR ALİ İHSAN GEZER

2 ESKİŞEHİR FELEK AKSOY

3 ESKİŞEHİR MÜSLÜM KOYUN

4 ESKİŞEHİR FADİME PULAT

5 ESKİŞEHİR DİLAVER ASLAN

6 ESKİŞEHİR ALEYNA CEREN KÖKOĞLU

GAZİANTEP

1 GAZİANTEP SEVDA KARACA DEMİR

2 GAZİANTEP MURAT SARISAÇ

3 GAZİANTEP SONGÜL KOÇDAĞ

4 GAZİANTEP MUSA AYDIN

5 GAZİANTEP DİLAN GÜLER

6 GAZİANTEP KAHRAMAN ÇİÇEK

7 GAZİANTEP FATMA BAYINDIR ÖZGÜR

8 GAZİANTEP ABDULLAH GÖZEN

9 GAZİANTEP AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN

10 GAZİANTEP EDHEM ÜNAL

11 GAZİANTEP ELİF YALÇIN

12 GAZİANTEP YILMAZ AÇAN

13 GAZİANTEP SİNEM ERENER BALLAN

14 GAZİANTEP MUHAMMED SAİD GÖRGÜN

GİRESUN

1 GİRESUN RAMAZAN DOĞRU

2 GİRESUN BEKİR YILMAZ

3 GİRESUN SANEM DENİZ KURAL

4 GİRESUN BÜLENT UZUN

GÜMÜŞHANE

1 GÜMÜŞHANE ELİF ÇİFTÇİ

2 GÜMÜŞHANE NEHİR SEVİM

HAKKARİ

1 HAKKARİ VEZİR COŞKUN PARLAK

2 HAKKARİ ÖZNUR BARTİN

3 HAKKARİ ONUR DÜŞÜNMEZ

HATAY

1 HATAY KEREM NALBANT

2 HATAY ŞİRİN NUR VURAL

3 HATAY NİHAT ERASLAN

4 HATAY MEHTA SERT

5 HATAY YUSUF KİMYON

6 HATAY MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD

7 HATAY HASAN FEHMİ GÖRÜR

8 HATAY GÖNÜL ÖZTÜRK

9 HATAY MEVLÜT BULGUR

10 HATAY ERCÜMENT KİMYON

11 HATAY HERDEM ACAR

1 ISPARTA CÜNEYT LALOĞLU

2 ISPARTA NAZLI TABAK

3 ISPARTA MEHMET TAŞÇI

4 ISPARTA NURTEN KARAGÖZ

1 MERSİN ALİ BOZAN

2 MERSİN PERİHAN KOCA

3 MERSİN MUSTAFA TÜRK

4 MERSİN HAMDİYE KIRICI

5 MERSİN ŞERİF DURMAZ

6 MERSİN HACI BAYRAM KIZARTICI

İSTANBUL 1. BÖLGE

1 İSTANBUL-1 SIRRI SÜREYYA ÖNDER

2 İSTANBUL-1 KEZİBAN KONUKCU KOK

3 İSTANBUL-1 HAKAN ÖZTÜRK

4 İSTANBUL-1 TURGUT ÖKER

5 İSTANBUL-1 DERSİM DAĞ

6 İSTANBUL-1 ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN

8 İSTANBUL-1 ABDULCEBAR BARIŞ

10 İSTANBUL-1 TUNCAY GÖKÇE

11 İSTANBUL-1 ERDAL GÜZEL

12 İSTANBUL-1 PERVİN TUNBUL

13 İSTANBUL-1 AYHAN ERGENÇ

14 İSTANBUL-1 ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU

15 İSTANBUL-1 DEVRİM ŞİMŞEK

16 İSTANBUL-1 BURCU AYYILDIZ

17 İSTANBUL-1 BEKİR KIRICI

18 İSTANBUL-1 SILA ÖZTÜRK

19 İSTANBUL-1 HÜSNÜ ALKAN

20 İSTANBUL-1 ÖZGÜL BİNGÖL

21 İSTANBUL-1 ALAETTİN ALTINTAŞ

22 İSTANBUL-1 NİLAY KUŞ

24 İSTANBUL-1 CEVRİYE AYDIN

25 İSTANBUL-1 ALİ ŞENGÜL

26 İSTANBUL-1 ZEKİNE TÜRKERİ

27 İSTANBUL-1 İSHAK KARAKAŞ

28 İSTANBUL-1 AYŞE TEPE DOĞAN

29 İSTANBUL-1 ALİ DOĞAN

30 İSTANBUL-1 AYTEN BİNGÖL

31 İSTANBUL-1 REŞİT KÖÇEROĞLU

32 İSTANBUL-1 ROZERİN KAYA

33 İSTANBUL-1 NEFİSE AKSOY

34 İSTANBUL-1 YILMAZ CESUR

35 İSTANBUL-1 YAĞMUR KAVAK

İSTANBUL 2. BÖLGE

1 İSTANBUL-2 CENGİZ ÇİÇEK

2 İSTANBUL-2 ÖZGÜL SAKİ

3 İSTANBUL-2 HASAN KAYA CEMAL

4 İSTANBUL-2 ONUR HAMZAOĞLU

5 İSTANBUL-2 KAMİLE KANDAL

6 İSTANBUL-2 HIDIR KARADAŞ

10 İSTANBUL-2 DİLŞAT CANBAZ KAYA

11 İSTANBUL-2 ERDAL DOĞAN

12 İSTANBUL-2 AYŞEN AKSOY

13 İSTANBUL-2 AHMET SAYMADİ

14 İSTANBUL-2 MENEKŞE KIZILDERE

15 İSTANBUL-2 CELAL ALPHAN

16 İSTANBUL-2 HAZAN İLİK

17 İSTANBUL-2 SERVET GÜZEL

18 İSTANBUL-2 BERFİN POLAT

19 İSTANBUL-2 MUSTAFA ÖZTÜRK

21 İSTANBUL-2 ŞADİ ÖZDEMİR

22 İSTANBUL-2 MEHMET TİMURTAŞ

23 İSTANBUL-2 NURAY ONUK

24 İSTANBUL-2 ABDURRAHMAN ÖZTÜRK

25 İSTANBUL-2 GÜNER BASUT

26 İSTANBUL-2 GÖKHAN ÇETİN

İSTANBUL 3. BÖLGE

1 İSTANBUL-3 ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR

2 İSTANBUL-3 İSKENDER BAYHAN

3 İSTANBUL-3 ÇİÇEK OTLU

4 İSTANBUL-3 CELAL FIRAT

5 İSTANBUL-3 CEMİL GÜNGÖREN

6 İSTANBUL-3 KEREM FIRTINA

7 İSTANBUL-3 İLKNUR BİROL

8 İSTANBUL-3 ABDULHAKİM DAŞ

9 İSTANBUL-3 ÇİÇEK ARIÇ

10 İSTANBUL-3 EDİP ARSLAN

11 İSTANBUL-3 ERDAL ATAŞ

14 İSTANBUL-3 FERDİ YAMAR

15 İSTANBUL-3 NALAN ÇELİK

16 İSTANBUL-3 UĞUR ŞEKER

17 İSTANBUL-3 NEVRİM KOTANOĞLU

18 İSTANBUL-3 YUSUF YALVAÇ

19 İSTANBUL-3 GÜLFİRAZ SAĞLIK

20 İSTANBUL-3 HÜSEYİN ÇALİŞCİ

21 İSTANBUL-3 ELİF BAYSAL

22 İSTANBUL-3 NİZAMETTİN ÖZTÜRK

23 İSTANBUL-3 ÖZGÜL BAYDOĞAN

24 İSTANBUL-3 ERCAN SAĞLAM

25 İSTANBUL-3 NESRİN ARSLAN

26 İSTANBUL-3 FAİK DELİ

27 İSTANBUL-3 FATMA KÖMÜRCÜ

28 İSTANBUL-3 HÜSEYİN FİDANBOY

29 İSTANBUL-3 LEVENT GÖKÇEK

30 İSTANBUL-3 AYŞE CENGİZ

31 İSTANBUL-3 ABDURRAZAK EKİNCİ

32 İSTANBUL-3 ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ

33 İSTANBUL-3 PINAR KAYALAR

34 İSTANBUL-3 MEHMET ŞERİF ÖNER

35 İSTANBUL-3 ERGÜN ŞİMŞEK

36 İSTANBUL-3 İRFAN HÜLAKÜ

İZMİR 1. BÖLGE

1 İZMİR-1 BURCUGÜL ÇUBUK

2 İZMİR-1 ABDULMECİT YILDIRIM

3 İZMİR-1 SEMRA KIRATLI

İZMİR 2. BÖLGE

1 İZMİR-2 İBRAHİM AKIN

2 İZMİR-2 CANAN KEBENÇ ÖZKAN

KARS

1 KARS GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

2 KARS GÜLCAN ALP

3 KARS SERTAÇ ÇELİKKALELİ

KASTAMONU

1 KASTAMONU BERRİN SELBUZ

2 KASTAMONU FİKRET TUFANYAZICI

3 KASTAMONU SÖZDAR AKDOĞAN

KAYSERİ

1 KAYSERİ DAĞISTAN BUDAK

2 KAYSERİ NURAN ERGEN KILIÇ

3 KAYSERİ HASAN DAŞKIN

4 KAYSERİ FADİK TEMİZYÜREK

5 KAYSERİ İZZET KAPLAN

6 KAYSERİ RANA BERK

7 KAYSERİ İHSAN SARIYAR

8 KAYSERİ SELMA KARAMAN

9 KAYSERİ ALİ ÇELEBİ

10 KAYSERİ NECLA AKTAY

KIRKLARELİ

1 KIRKLARELİ MERAL GARİP

2 KIRKLARELİ ERDAL TEKTAŞ

3 KIRKLARELİ AYŞEN ECE KAVAS

KIRŞEHİR

1 KIRŞEHİR MUSTAFA KARAMAN

2 KIRŞEHİR BEHİYE AKYOL

KOCAELİ

1 KOCAELİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

KONYA

1 KONYA MULLA ŞİMŞEK

KÜTAHYA

1 KÜTAHYA AYŞEGÜL KORKUTAN

2 KÜTAHYA BİLAL BİLİN

3 KÜTAHYA AZİME DAŞ

4 KÜTAHYA NİHAT YILDIRIM

5 KÜTAHYA FİLİZ PEŞTEK KESKİN

MALATYA

1 MALATYA PERİHAN YÜCEKAYA

2 MALATYA YUSUF BOZKUŞ

3 MALATYA SEVİM ALAGÖZ

4 MALATYA HÜSEYİN KILINÇ

5 MALATYA ROZERİN ERCAN

MANİSA

1 MANİSA HABİP EKSİK

KAHRAMANMARAŞ

1 KAHRAMANMARAŞ HÜSEYİN EROĞLU

2 KAHRAMANMARAŞ AYŞEGÜK DEMİROĞLU

MARDİN

1 MARDİN SALİHA AYDENİZ

2 MARDİN KAMURAN TANHAN

3 MARDİN BERİTAN GÜNEŞ

4 MARDİN GEORGE ASLAN

6 MARDİN SELAHATTİN ERTAŞ

MUĞLA

1 MUĞLA HASAN YILDIRIM

MUŞ

1 MUŞ SEZAİ TEMELLİ

2 MUŞ SÜMEYYE BOZ

3 MUŞ SERHAT DURSUN

NEVŞEHİR

1 NEVŞEHİR CAFER KILIÇ

NİĞDE

1 NİĞDE YASEMİN KAYA

2 NİĞDE CUMALİ ADIGÜZEL

3 NİĞDE MEDİNE ÇEKEN

ORDU

1 ORDU İBRAHİM ÖZDEMİREL

2 ORDU NURCAN KARASU

3 ORDU ŞEREF ÖZKAN

4 ORDU ÖZDEN ÜNAL

5 ORDU ORHAN KOCA

6 ORDU ERTAN KABADAYI

1 RİZE AYŞE BEKAR

2 RİZE NECMETTİN DURMUŞ

3 RİZE ALİ HAMDİ CUVELEK

1 SAKARYA SELAHATTİN YILMAZ

2 SAKARYA NAHİDE DOĞAN

3 SAKARYA İBRAHİM ÇELİK

4 SAKARYA FİLİZ TURAK

5 SAKARYA FETHİ BULUŞ

6 SAKARYA HÜSEYİN ATILGAN

7 SAKARYA MERAL ATMAN

8 SAKARYA HÜSEYİN KAYA

1 SAMSUN EMEL ZENGİN ÇAKIR

2 SAMSUN SAVAŞ KARADUMAN

3 SAMSUN MENEKŞE TUREN

4 SAMSUN MAHMUT SÜRMELİ

5 SAMSUN GÜNER KARADUMAN

6 SAMSUN VEDAT ÜNAL

7 SAMSUN AHMET YALÇIN

8 SAMSUN OSMAN BAYRAK

9 SAMSUN ORHAN GAZİ KOFOĞLU

1 SİİRT TUNCER BAKIRHAN

2 SİİRT SABAHATTİN ERDOĞAN SARITAŞ

1 SİNOP YILDIZ ÖZBEK

2 SİNOP AHMET YORKUN

1 SİVAS GANİ KAPLAN

2 SİVAS MEHMET MUSTAFA YILDIZ

3 SİVAS VİLDAN DOĞAN

4 SİVAS HÜSEYİN ÖZCAN

5 SİVAS SELMA ÖZEL ASI

1 TEKİRDAĞ MUAZZEZ ORHAN IŞIK

1 TOKAT MELTEM IŞIK

2 TOKAT EROL TUNÇ

3 TOKAT NACİYE İSKENDER

4 TOKAT ŞABAN YEĞİN

5 TOKAT SİBEL UZUN

1 TRABZON FATMA BİÇER

2 TRABZON ABDUL ÖZCAN

3 TRABZON HANİFE SEVER

4 TRABZON İBRAHİM BAYKAN

5 TRABZON NURETTİN KARADENİZ

6 TRABZON İSMAİL CAVGA

1 TUNCELİ AYTEN KORDU

1 ŞANLIURFA MİTHAT SANCAR

2 ŞANLIURFA ÖMER ÖCALAN

3 ŞANLIURFA DİLAN KUNT AYAN

4 ŞANLIURFA FERİT ŞENYAŞAR

5 ŞANLIURFA ALİYE KIZILDAMAR

6 ŞANLIURFA BÜLENT AŞA

7 ŞANLIURFA NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ

8 ŞANLIURFA REMZİ GENÇDAL

9 ŞANLIURFA CEMİLE ŞAHİN

10 ŞANLIURFA BAVER GÜL

11 ŞANLIURFA AYŞE TUTKU

12 ŞANLIURFA HALİL ÇAY

13 ŞANLIURFA MIZGİN ALBAYRAK

14 ŞANLIURFA CELALEDİN ERKMEN

1 UŞAK AHMET YILMAZ

2 UŞAK AYSU TOPAL

3 UŞAK ÜNAL ŞEREF

1 VAN PERVİN BULDAN

2 VAN ZÜLKÜF UÇAR

3 VAN GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

4 VAN SİNAN ÇİFTYÜREK

5 VAN GÜLDEREN VARLİ

6 VAN MAHMUT DİNSAR

7 VAN HAVİN KİYE

8 VAN TAYLAN ERTAŞ

1 YOZGAT CEMAL BİLGİN

2 YOZGAT KÜBRA DERİN

3 YOZGAT MEHMET ŞİRİN HARHAR

4 YOZGAT ÖZLEM AYDIN

1 ZONGULDAK MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

2 ZONGULDAK DENİZ TOPÇU

3 ZONGULDAK BAYRAM SARI

4 ZONGULDAK SEYFULLAH YILMAZ

5 ZONGULDAK HİKMET ARSLAN

1 AKSARAY SABUHA AKDAĞ

2 AKSARAY BERDAN BORA AKKAYA

3 AKSARAY SAYMA ARİÇ

4 AKSARAY İRFAN YAKŞİ

1 BAYBURT MESUT BİLGİ

1 KARAMAN YILDIZ KILINÇ

2 KARAMAN KAYHAN YÜKSEL

3 KARAMAN ELİF KIVIRCIK

1 KIRIKKALE BURAK ÇOĞALAN

2 KIRIKKALE RAHİME KÜRKÇÜ

3 KIRIKKALE VELAT AYGÜN

1 BATMAN KESKİN BAYINDIR

2 BATMAN ZEYNEP ODUNCU

3 BATMAN MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ

4 BATMAN NURTEN ERTUĞRUL

5 BATMAN EKREM BARAN

1 ŞIRNAK NEVROZ UYSAL ASLAN

2 ŞIRNAK MEHMET ZEKİ İRMEZ

3 ŞIRNAK AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI

4 ŞIRNAK BEDİRHAN OSAL

1 BARTIN SOLMAZ ÖZLEN

2 BARTIN ALİ ÖZKAN

1 ARDAHAN ÖZGÜR TANIŞ

2 ARDAHAN DİCLE AKTÜRK

1 IĞDIR YILMAZ HUN

2 IĞDIR AYSEL ARAS

1 YALOVA TUNCAY TURANLI

2 YALOVA TÜRKAN ASLAN

3 YALOVA ABDURRAHMAN APAK

1 KARABÜK İBRAHİM EKER

1 KİLİS MEHMET SEFA ÖZDEMİR

2 KİLİS GÜLŞEN KARASU

1 OSMANİYE SEVGÜL AYDIN

2 OSMANİYE ZİYA BAYRAM

3 OSMANİYE SEREN ELATAŞ

4 OSMANİYE SABAHATTİN OKUDUCU

1 DÜZCE EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ

2 DÜZCE MUSTAFA ADAY

3 DÜZCE BERİVAN BUDAKBEYOĞLU