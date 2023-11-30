HDP'nin Van mitingi az katılım nedeniyle fiyaskoya döndü HDP'nin Van'da düzenlediği 'Halk Buluşmaları' adlı mitingindeki düşük katılım dikkatlerden kaçmadı. HDP Eş Başkanı Bakırhan kalabalığın azlığı nedeniyle konuşmasını yarıda keserek sahneden indi.

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Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor.

Köşeye sıkışan terör örgütüne siyasi kanadı olan HDP'den başka kimse destek vermiyor.

Genel seçimlerde tüm muhalefet grubuyla seçim hezimeti yaşayan HDP ise gözünü yerel seçimlere dikti.

İlk mitingi Van'da yaptılar

Bu çerçevede HDP güçlü olduğu bölgelerde miting çalışmalarına başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı

Miting fiyaskoya döndü

Ancak miting HDP adına bir fiyaskoya dönüştü.

Saat 15.00'te başlaması gereken miting meydanın boş olması sebebiyle 15.50'de başladı.

Vatandaş ilgi göstermedi

Birçok partinin katılımla destek verdiği mitinge vatandaşların ilgi göstermemesi dikkat çekti.

Konuşmasını yarıda kesti

Mitinge katılmak üzere Van'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalabalığın az olduğunu gerekçe göstererek konuşmasını yarıda kesip alandan ayrıldı.

Sahneden indikten sonra birkaç esnafı ziyaret eden Bakırhan daha sonra HDP İl Başkanlığı binasına geçti.