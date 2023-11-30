HDP'nin Van mitingi az katılım nedeniyle fiyaskoya döndü

Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor.
Köşeye sıkışan terör örgütüne siyasi kanadı olan HDP'den başka kimse destek vermiyor.
Genel seçimlerde tüm muhalefet grubuyla seçim hezimeti yaşayan HDP ise gözünü yerel seçimlere dikti.
İlk mitingi Van'da yaptılar
Bu çerçevede HDP güçlü olduğu bölgelerde miting çalışmalarına başladı.
HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı
Miting fiyaskoya döndü
Ancak miting HDP adına bir fiyaskoya dönüştü.
Saat 15.00'te başlaması gereken miting meydanın boş olması sebebiyle 15.50'de başladı.
Vatandaş ilgi göstermedi
Birçok partinin katılımla destek verdiği mitinge vatandaşların ilgi göstermemesi dikkat çekti.
Konuşmasını yarıda kesti
Mitinge katılmak üzere Van'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalabalığın az olduğunu gerekçe göstererek konuşmasını yarıda kesip alandan ayrıldı.
Sahneden indikten sonra birkaç esnafı ziyaret eden Bakırhan daha sonra HDP İl Başkanlığı binasına geçti.
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