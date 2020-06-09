HDP'nin yürüyüşünde detaylar belli oldu

Pervin Buldan Edirne'den, Mithat Sancar ise Hakkari'den yola çıkacak. HDP'liler şehirler arası geçişleri araçlarıyla yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nün bir benzerini, HDP yapmaya hazırlanıyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya doğru yola çıkacak.

Edirne'den yola çıkan HDP'lilerin yanında Pervin Buldan olacak. Hakkari'den yola çıkanlara ise Mithat Sancar eşlik edecek.

Ankara'da noktalanması planlanan yürüyüşle ilgili açıklama yapan Mithat Sancar, şehirler arası geçişleri yürüyerek değil araçlarla yapacaklarını söyledi.

YÜRÜYÜŞÜN DETAYLARI

Sancar, "Yürüyüş meselesini yeniden açayım. Bizim planladığımız yürüyüş, uzun mesafe güzergahları yürüme şeklinde değildir. İlk günde bunu netleştirdik. Şehirler arası yollarda yaya yürüme gibi bir tercihimiz yoktur. Esas olarak seçilmişlerimiz, bu yürüyüşe katılacaklardır. İki koldan başlanacak. Milletvekilleri, belediye eş başkanları, meclis üyeleri ve il yöneticilerimiz. Elbette bu ekiplerimiz bu şehirlerde halkla buluşacak. İki noktadan başlatacağız. Biri Edirne biri Hakkari. Ülkenin iki ucu. Ankara’da buluşacağız. Edirne’de önceki dönem eş başkanımız Selahattin Demirtaş tutuklu biliyorsunuz. Hakkari de milletvekilimiz DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in seçildiği yer. Ben Hakkari’de başlangıçta bulunacağım. Pervin Buldan eş başkanımız da Edirne’den başlayacak.





"HDP HİÇBİR PROVOKASYONA İZİN VERMEZ"

Daha sonra araçlarla bir sonraki güzergaha gidilecek. Bir sonraki şehirde halk buluşmaları yapılacak. Kurumlarda buluşacaklar. Hem tutum belgemizi anlatacak hem tutum belgemizdeki çağrılarımızı iletecekler hem de ortak demokratik mücadele zeminini güçlendirmek için çalışmalar yürütülecek. Şehirden şehire bu şekilde gelindikten sonra Ankara’da bir buluşma gerçekleşecek. Ankara’daki buluşma salon ya da açık hava toplantısı şeklinde olacak. Orada da seçilmişler ve 7 bölgenin temsilcileri olacak. Ankara’daki toplantıda da bütün süreçle ilgili değerlendirmemizi eş başkanlar olarak paylaşacağız. Yürüyüş diye günlerdir televizyonlarda tartışılan programımız ayrıca da paylaşılacak. HDP üzerinden provakasyon yapanları uyarıyoruz. HDP hiçbir provakasyona zemin vermez, hiçbir provakasyona gelmez. Güçlü demokratik mücadele birikimini en etkili şekilde değerlendirmesini bilecektir. Demokrasi onuruna sahip çıkacaktır." açıklamasını yaptı.