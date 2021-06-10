Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili olarak, "Karar 15 gün içinde verilecek" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Bekir Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM’nin yetkisinde olduğunu söyledi.

Bekir Şahin, davayla ilgili kararın ise 15 gün içinde verileceğini duyurdu.

451 HDP'LİYE SİYASİ YASAK TALEBİ

Tüm delillerin dosyada olduğunu belirten Şahin, "CV’leri ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi için yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor.” diye konuştu.

BANKA HESABINA TEDBİR TALEBİ

Şahin, iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının da istendiğini açıkladı.

HDP'ye kapatma davası: 15 gün içinde karar verilecek VİDEO