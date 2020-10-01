Karadenizli bir grup HDP'yi ziyarette bulunarak HDP’liyim beni de tutukla” sloganları atarak partiye destek verdi.

Karadenizli bir grup vatandaş tulum ve horonlar eşliğinde Ankara'da HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti, destek sloganları attı.

Ziyarette Karadenizliler “Amasyalıyım HDPliyim, arama buradayım”, “Giresunluyum HDP’liyim beni de tutukla” pankartları açtı.

HDP'ye Karadenizlilerden destek ziyareti VİDEO

Ziyareti gerçekleştiren heyeti HDP Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, MYK üyeleri ve parti çalışanları karşıladı.

HDP’nin pandemi koşullarında açık havada ziyaretçileri karşılamak üzere parti binasının arkasında hazırladığı alana gelen Karadenizliler burada “HDP halktır” sloganları attı.

KARADENİZLİ HDP'LİLER OLARAK BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Gelen heyet adına konuşan Nuray Bedirkurum, Karadeniz halkını temsilen HDP’yi ziyaret ettiklerini belirterek, “HDP’yi dik duruşundan, barıştan, kardeşlikten koparmaya çalışanlar bugün bu bahçeye iyi baksınlar. Bu bahçe Karadeniz’de halkların kardeşçe yaşadığı bir bahçedir. Bugün bu bahçenin ışığını söndürmeye çalışanlar, karanlık kuyulara hapsetmek isteyenler bilsinler ki bu irade bunların bin beteriyle sınanmış, çelikleşmiştir. Asla boyun eğmeyeceğiz, ilk seçimlerde kaybetme duygusunu onlara yaşatacağız” diye konuştu.

KARADENİZLİLER BİZE GÜÇ KATIYOR

Karadenizli grubun ziyaretini çok anlamlı bulduklarını belirten Alican Önlü ise, “Karadeniz halkının partimize verdiği destek ve dayanışması saldırılara karşı gücümüze güç katıyor. Bu dayanışma faşizmi geriletecektir” dedi.