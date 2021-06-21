HDP'ye yönelik iddianamenin detayları belli oldu

HDP'ye yönelik iddianamenin detayları belli oldu

Başsavcılık, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasının gerekçelerini açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği iddianamenin ilk incelemesi, Genel Kurul toplantısında yapıldı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, saat 10.00'da toplanarak iddianameyi kabul etti.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağladı.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "HDP terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıdır. Terör örgütüne bazı katılımları HDP organize etti. Parti binaları örgüt hücreleri haline getirildi. PKK'yı eleştirmemesi siyaset iddiasını geçersiz kılıyor" ifadeleri yer aldı.

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