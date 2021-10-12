Hedef 2053: Yeşil Kalkınma Devrimi nedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere bırakacakları en önemli miras olarak gördükleri 2053 vizyonlarının ilk hedefi olan yeşil kalkınma devrimini başlattıklarını söyledi. Peki Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?

Son zamanlarda dünya çapında görülmekte olan ekonomik kriz, iklim değişikliği, ekonomik ve çevresel sorunlar; yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi çeşitli kavramları ortaya çıkardı.

UNEP, OECD gibi uluslararası bazı örgütler "yeşil ekonomi" ya da "yeşil büyüme" kavramlarını çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan bir anlayış olarak tanımlamakta.

Bu anlayış ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor ve gelir artışı, ekonomik gelişme, istihdam ve fakirliğin azaltılmasının sağlanması da hedefleniyor.

Avrupa Birliği ise yeşil ekonominin sürdürülebilir üretim tüketim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı ile yeni iş imkânlarının yaratılmasının insanların refahını artırdığını belirtiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olarak kabul edilen ve 191 ülkenin onayladığı Paris İklim Anlaşması'nı kabul etmesi, iklim sorunlarına dair atılan somut bir adım oldu.

Peki Yeşil Kalkınma Devrimi Türkiye için ne anlam ifade ediyor. Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, amacı ne? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeşil Kalkınma Devrimi" açıklaması...

YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ NEDİR?

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı uygulamaya koyarak küresel çevre sorunlarının çözümüne katkı sunacağını tüm dünyaya duyurdu.

Gençlere bırakacakları en önemli miras olarak gördükleri 2053 vizyonlarının ilk hedefi olan yeşil kalkınma devrimini başlattıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğer bu adımı biz değil, bir başkası veya bir başka yönetim atmış olsaydı emin olun ülkemizde ve dünyada onu yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz söz konusu olduğumuz için aynı kesimler adeta sağır ve kör kesildiler. Tek tük takdir sesi yükseltenler de devamındaki ama ve fakatlı ifadelerle içinde bulundukları mahalle baskısının ipuçlarını ele veriyorlar. Hamdolsun, her konuda olduğu gibi yeşil kalkınma devriminde de en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz.

Türkiye, nasıl salgın döneminde güçlü sağlık altyapısı sayesinde kendini diğer ülkelerden ayrıştırmışsa, inşallah yeşil kalkınma devrimiyle de iklim değişikliği sürecinde aynı başarıyı elde edeceğiz. Allah'ın biz insanlara emaneti olan tabiatın dengelerini koruyarak, imkanlarından makul şekilde istifade ederek gelişmemizi kalkınmamızı sürdüreceğiz.

Kimin ne dediğine, kimin hangi hesabın içinde olduğuna değil, ülkemizin hedeflerine, milletimizin emirlerine bakarak mücadeleye devam edeceğiz. Yarın bu 1500 yıllık medeniyet, 1000 yıllık vatan mücadelesi bayrağını sizler devralacaksınız. G

ençlerimizden, milli teknoloji hamlesi ve yeşil kalkınma devrimiyle ilk hedeflerini gösterdiğimiz 2053 vizyonu için şimdiden kafa yormalarını istiyorum. Unutmayın, her şey hayal etmekle başlar. Sonra bir bakarsınız ki adım adım o hayale yaklaşmaya başlamışsınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."