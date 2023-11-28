HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan asgari ücret talebi HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 1 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu öncesinde, yürüttükleri çalışmadan bahsetti. Bakırhan sözlerinde, "Asgari ücret 25 bin lira olmalı. Yoksulluk sınırının yarısı kadar olmalı ve düzenli olarak asgari ücret, yoksulluk sınırına göre her ay düzenli olarak güncellenmesini talep ediyoruz" dedi.

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HEDEP bugün, TBMM Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Grup toplantısında konuşan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sözlerine Tahir Elçi'yi anarak başladı.

Kürsüye Elçi'nin fotoğrafıyla çıkan Bakırhan, "Halen katilleri bulunmadığı gibi siyasi cinayetlerde cezasızlık geleneği devam ediyor., Kürt sorununun barışçıl şekilde çözülmesini isteyen Tahir Elçi'nin yokluğunu hissediyoruz. Failler serbestçe dolaşıyor. Davaların takipçisi olacağız" dedi.

Bu konunun ardından sözü asgari ücrete getiren Bakırhan, bazı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerektiğinin altını çizen Bakırhan, bu rakamın da her ay düzenlenmesini talep ettiklerini söyledi.

HEDEP'ten asgari ücret çıkışı

Bakırhan kürsüde asgari ücrete dair şu ifadelere yer verdi;

Yine asgari ücret çalışmalarının yapılacağı bir döneme girdik. TÜRK-İŞ yapmış olduğu çalışmada açlık sınırını 14 bin lira olarak belirledi. Yani TÜRK-İŞ’in belirttiği 14 bin liranın altında bir asgari ücretle vatandaşlarımızın yarısından çoğu yaşamlarını idame etmek zorunda kalıyorlar. Yine KESK’e bağlı Bes-er Sendikası yoksulluk sınırını 50 bin 750 lira olarak belirledi.



Evet her şey ortada 11 bin 400 lirayla geçinmek isteyen bir toplum, 25000 lira açlık sınırının altında yaşamını sürdürmek isteyen asgari ücretlilerin yaşadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. El insaf diyoruz. Günlük 15 milyon lira harcayan sarayın 11 bin 400 lirayı bu topluma reva görmesi ne kadar halktan, emekçiden yana olduklarını bir kez daha ortaya koyuyor.

"25 bin lira olsun" talebi