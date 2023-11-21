HEDEP’li Cengiz Çandar: YPG terör örgütü değildir HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını, bunu dile getirmenin Kürt karşıtlığı olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz genel seçimlerde 6'lı masayla iş tutan PKK'nın siyasi kanadı HEDEP, Meclis'te provakasyonlarına devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri gerçekleşti.

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde özerklik ve mutabakat itiraflarıyla gündeme gelen HEDEP'li milletvekili Cengiz Çandar, TBMM'de bölücü sözlerini tekrarladı.

"YPG terör örgütü değildir"

Komisyonda söz alan HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını ifade etti.

"Bu Kürt karşıtlığıdır"

"Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır" diyen Çandar, diğer vekillerden gelen "Terör örgütü değiller mi?" sorusuna "Değiller tabi" diyerek cevap verdi.

Çandar, ABD beslemesi terör örgütünün Türkiye ve Katar dışında kimse tarafından 'örgüt' olarak kabul edilmediğini öne sürdü.

AK Partili vekiller tepki gösterdi

PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını savunan Çandar'a AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi.

Özerklik itirafında bulunmuştu

Çandar, Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları vermiş, CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini kaydederek "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur" demişti.

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var" diye konuşmuştu.