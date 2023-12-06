HEDEP'ten yerel seçim itirafı! '2019'da Mansur Yavaş'a bile oy verdik' HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerde sağcı ve milliyetçi bir adayı asla desteklemeyeceklerini vurgulayarak "Biz 2019'da Mansur Yavaş'a bile oy verdirttik fakat bu seçim 2019 ile aynı olmayacak" dedi.

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Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan muhalefette yerel seçim hazırlıkları devam ediyor..

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyumlara karşı olduğunu söyleyerek HEDEP'e göz kırptı.

CHP özellikle büyükşehirlerde ittifak yapmak isterken, Genel Başkan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İyi Parti'ye yerel seçimde iş birliği teklifinde bulunan Özel, GİK toplantısından çıkacak kararı bekliyordu.

İyi Parti'den 'hayır' yanıtı alan CHP'de bir beklenti de HDP'den idi.

HEDEP de yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçime gideceklerini açıkladı..

HEDEP: Sağcı milliyetçi adaya oy yok

Yaşananların ardından bugün HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, yerel seçimlerde sağcı ve milliyetçi bir adayı asla desteklemeyeceklerini belirterek 2019'daki seçimlerde CHP'nin adayına verdikleri desteği itiraf etti.

"2019'da Msnsur Yavaş'a bile oy verdirttik"

Önceki seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy verdirttiklerini vurgulayan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı: