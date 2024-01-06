Heimlich manevrası hayat kurtarıyor! Fahrettin Koca öğretmenin öğrencisini kurtardığı anları paylaştı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'daki bir okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye, öğretmeni tarafından Heimlich manevrası uygulandığı anları paylaşarak, bu manevranın önemine dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı.

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen konular arasında yer alan bu manevraya, Ordu'daki okulda da ihtiyaç duyuldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatsa'daki okulda bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtığı anları paylaştı.

Görüntülerin dikkat çeken yanı ise öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anları.

Öğretmen, nefes almakta güçlük çeken öğrencisini bu manevra ile kurtardı.

"Heimlich manevrası hayat kurtarıyor"

Fahrettin Koca o paylaşımına şu notu düştü;

Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen arkadaşımıza, bu ilk yardım eğitimini aldığı için teşekkür ediyoruz. Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir okulda yaşanan bu olayda olduğu gibi Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı.

Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Heimlich manevrası, bir kişinin boğulduğu durumlarda uygulanan bir ilk yardım tekniğidir.

Bu manevra, boğazda sıkışan bir cismin dışarı atılmasına yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

İşte adım adım manevra;

- Kişiyi sakinleştirin ve hava almasına izin verin.

- Ayakta duran kişinin arkasına geçin ve ellerinizi bileklerinden kavrayın.

- El bileklerinizi kişinin göğsünün altına, mide bölgesine yerleştirin.

- Diğer elinizi üstte tutarak, el bilekleriniz arasında sıkı bir kavrama oluşturun.

- Hızlı ve güçlü bir şekilde, yukarı doğru itme hareketi yaparak kişinin karın bölgesine baskı uygulayın.

- Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın, ancak dikkatli olun ve gerektiğinde yardım çağırın.

- Yabancı cisim dışarı çıkana ve kişi rahat nefes alabilene kadar tekrarlayın

Heimlich manevrası hamileler için birkaç farkı uygulama içermektedir.

Eğer boğulan kişi hamile ise karın üzerine baskı yapmak yerine, baskılar göğüs kemiğine doğru yapılmalıdır.

Eğer boğulan kişi 1 yaşından küçükse heimlich manevrası yaparken şu adımlar izlenmelidir:

- Bebeği, göğsü önkolunuza dayanacak şekilde yüzüstü çevirin.

- Başlarının vücutlarından daha aşağıda olduğundan emin olun.

- Elinizin topuğuyla bebeğe kürek kemiklerinin arasına beş kez vurun. Vuruşlar sert olmalı ancak yaralanmaya neden olacak kadar şiddet uygulamamaya dikkat edin.

- Bebeğin ağzını kontrol edin ve görünür nesneleri çıkarın.

- Bebeğin ağzını görünür nesneler açısından tekrar kontrol edin. Yabancı cisim çıkana kadar bu işlemi tekrarlayın.