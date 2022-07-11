Hekimsen'den 'Doktorlara silah ruhsatı verilsin' talebi

Hekimsen'e bağlı doktorlar, sağlıkta şiddeti önlemek adına bir talep listesi hazırladı. Sağlık Bakanlığı'na iletin listede 'Doktorlara silah ruhsatı verilesin' maddesi dikkat çekti.

Konya Şehir Hastanesinde görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülen Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın vefatı, tüm sağlık sektörünü derinden üzdü.

Karakaya'nın vefatının ardından bazı doktorlar, durumu protesto ederek iş bırakma eylemi düzenlerken bazı doktorlar ise taleplerini dile getirdi.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen), Sağlık Bakanlığı'na talep listesi yolladı.

'Doktorlara silah verilsin' talebi

Sosyal medya hesabından paylaşılan "Sağlıkta Şiddet için Acil Önlem Önerilerimiz" başlıklı yazıda, doktorlara çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi ve elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması istendi.

İşte o öneriler;

1) Sağlık Kurumlarına girişlerde metal detektörü vb uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.

2) Sağlık Kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması.

3) Sağlıkta şiddetten hapis cezası alan ya da şiddetten sanık olan insanların yalnızca hastanelerin mahkum koğuşlarından sağlık hizmeti almaları, acil servis dahil kırmızı triyaj dışında hiçbir sağlık kurumuna girmelerinin engellenmesi, ancak bir kurul raporu ile bu durumun kaldırılması.

4)Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması.

Özlük Hakları ile ilgili önerileri ise şu şekilde sıralandı;