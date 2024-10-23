Hem SGK'yı dolandırdılar, hem bebeklerin canına kast ettiler! Yenidoğan çetesinin fiyat listesi ortaya çıktı

Haber Merkezi

Yenidoğan çetesi, Türkiye'nin gündemine oturdu. SGK'yı dolandıramaya çalışan çetelerin, uyguladığı yanlış tedavi ile bir çok çocuğun da hayatını kaybetmesine yol açtı.

FİYAT LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Sezaryen için 27 bin 500 lira, normal doğum için 15 bin 500 lira ücret talep ediliyordu.

Doğum paketinde yatış süresi 4 gün. Yatış öncesi kan tahlilleri, annenin muayenesi, bebeğin işitme testi de eklenmiş pakete. "Ekstra yapılan testlerde ödemeler çıkabilir" notu da düşülmüş.

Soruşturma kapsamında hastaneler bir bir kapatılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 10 hastanenin çalışma ruhsatı iptal edildi. Faaliyetler durduruldu. Koridorlar boş. Ölüm hastanelerinin camları ise taşlandı.

SORUŞTURBA BAŞLATILDI

Evlat acısı ile sınanan her ailenin tek bir dileği var o da adalet. Yenidoğan çetesi soruşturmasında gözler şimdi mahkemede. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kısa süre içinde değerlendirilmesi bekleniyor.