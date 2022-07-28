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    Hendekçi akademisyenler, İBB önünde eylemde

    Hendekçi akademisyenler, İBB önünde eylemde

    Hendek ve barikat olayları sırasında PKK'ya cesaret veren bildiriyi yayınlayan isimler, güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılınca İBB önünde oturma eylemine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:30
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    Tarihler 11 Ocak 2016'yı gösterirken; Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan 1100 akademisyen skandal bir bildiriye imza attı.

    Devleti katliamla suçladılar

    Askerlerimizin, polislerimizin terörle mücadelede en yoğun günlerini geçirdiği dönemde, devleti katliamla suçlayan akademisyenler, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların durmasını istiyordu.

    Kendilerine 'barış akademisyenleri' diyen isimler, görev yaptıkların üniversitelerden tek tek kovuldu.

    793 asker ve polisimiz şehit düştü

    793 askerimiz ve polisimizin şehit düştüğü hendek ve barikat olaylarının üzerinden yıllar geçti. Onların acısı hala yüreğimizde.

    PKK'ya destek olan isimler CHP'li belediyelerde işe başladı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve CHP, aradan geçen sürede bu akademisyenlere sahip çıktı.

    Birçok CHP'li belediyede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile bu akademisyenler işe alındı.

    Bu belediyelerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

    İçişleri Bakanlığı harekete geçince..

    CHP'li İBB yönetimi tarafından işe alınan bu akademisyenler, İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik soruşturması başlatması üzerine apar topar yeniden işten çıkarıldı.

    İşten çıkarılan akademisyenler, İBB önünde oturma eylemine başladı.

    Eylem öncesi açıklama yapan akademisyenler, "Yakın zamanda güvenlik soruşturmaları olarak pek çok çalışan işten çıkarıldı." dedi.

    Hendekçi akademisyenler, İBB önünde eylemde #1


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