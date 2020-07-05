4 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük fabrikası olan havai fişek fabrikasındaki patlama 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralanan olmuştu.

Fabrikadaki patlama anında oluşan ses çevre ilçeler ve mahallelerden duyulmuş aynı zamanda deprem hissi yaratmıştı.

Patlama anında yaşanan o anlar ise çevre mahallelerde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri ise o korku dolu anları anlattı.

"DÜŞÜP BAŞIMI VURDUM"

Fabrika çevresinde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi Sefa Ede, “3 defa art arda patlama oldu. İlk patlama esnasında ben bir araca gaz verecektim. Elimdeki gaz pompasını bıraktım ve benzin istasyonu patladı sandım. İkinci patama olduğu zaman direkt kafamı havai fişek fabrikasına doğru çevirdim ve her yerin karanlık olduğunu gördüm. Daha sonrasında aklıma kardeşim geldi ve hemen onun yanına koştum. Patlama esnasında camlarımız kırıldı ve ofisimizin içi darmadağın oldu. Ben ofisi kontrol etmek için içeri girdiğimde tekrardan bir patlama oldu. Patlama esnasında korkarak dışarı çıktığım esnada düşüp başımı vurdum. Ve o günkü yaşadığım korku halen daha devam etmekte." dedi.

Hendek'te patlama anında yaşananlar

"BÜYÜK KORKU ATLATTIK"

Patlamadan korktuğunu ve o an deprem olduğunu düşünen esnaf Semih Topaloğlu ise “Ben dükkanda oturuyor ve telefonla oynuyordum. Bir esinti gibi bir şey geldi önce, sonra camlar tam yan tarafıma düştü. Çok büyük bir korku atlattık. O an ben deprem sandım, sonra dışarı çıktım bayağı korkmuştum. Arkadaşlar bana su verdi. İleriden çok büyük bulutlar yükseldi ondan sonra anladık zaten havai fişek fabrikasının patladığını zor anlardı.” diye konuştu.