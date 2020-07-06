Hendek'teki patlamada sabotaj izine rastlanmadı

6 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamada, ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanılmadığı duyuruldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük fabrikası olan havai fişek fabrikasındaki patlamada 6 kişini hayatını kaybederken, çok sayıda çalışan yaralanmıştı.

Yaşanan patlamaya ilişkin 4 kişi ise gözaltına alınmıştı.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekipler de, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması çalışmalarına devam ediyor.

SALDIRI VE SABOTAJ İZİ YOK

Bölgedeki ilk incelemeler sonucunda ise savcılık tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanılmadığı belirtildi.