Hepsi hazır: Gaziantep'te depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı Gaziantepli depremzedeler, AFAD desteğiyle 1 yıldır barındıkları konteynerden kalıcı konutlarına taşınmaya başladı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi. Bu etkilenen iller arasında Gaziantep yer alıyor.

Birçok bölgesi yıkılan Gaziantep'te deprem konutları tamamlandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki depremzedeler, yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kurası çekilen kalıcı deprem konutlarına konutlarına yerleşmeye başladı.

Bu çerçevede, İslahiye’de deprem sonrası oluşturulan konteyner kentte kalan depremzede Mahmut Alan ve ailesi, AFAD’ın desteğiyle Değirmencik Mahallesi'ndeki kalıcı konutlarına yerleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kura sonucu kendilerine çıkan konutu çok beğenen ve “Ancak bu kadar olur” diyen depremzede Alan Ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanımız '1 yıl içerisinde yapıp teslim edeceğiz' dedi ve gerçekleştirdi"

Yerleştikleri deprem konutunu beğenen Mahmut Alan ve ailesi, “Deprem sonrası konteynerde rahat bir şekilde yaşadık. Devletimiz tüm desteğini bize gösterdi ama şu an daha güzel bir yere, kalıcı konutumuza geldik. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bize sahip çıktığı için teşekkür ederiz.

Deprem konutları ancak bu kadar güzel olabilirdi. 'Bir yıl içerisinde yapıp teslim edeceğiz' dedi ve gerçekleştirdi. Evimize yerleştik. Bize yardım eden yetkililerimize ve AFAD’a çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)