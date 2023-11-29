Her yağmur sonrası aynı manzara! İstanbul'da trafik kilitlendi Sağanak yağmurun ardından su taşkınları yaşanmaya başladı. Araç yoğunluğunun arttığı Megakent'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre yüzde 85 olarak ölçüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'da bir yanda yağmur bir yanda trafik çilesi başladı.

Dün akşam başlayan fırtına, bugün öğle saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

Zaman ilerledikçe şiddetini artıran yağmur gök gürültülü yağışa döndü.

Su baskınları yaşanıyor

Birçok ilçede cadde ve sokakların göle dönmesiyle su baskınları yaşandı. Bu durum trafiği de kilitledi.

Megakent'te her yağmur sonrası ana arterlerde su taşkınları yaşanıyor ve trafik kaçınılmaz oluyor.

Araç yoğunluğu yaşanıyor

Öte yandan sürücülerin görüş mesafesinin azalmasıyla Sefaköy bölgesinde kaza da meydana geldi.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, iş çıkış saatine doğru yollarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Trafik kilitlendi

Zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu saat 16.00 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.

Yağışların gün boyu süreceği belirtildi.