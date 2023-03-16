Her yıl mart ayının ikinci veya üçüncü cuma günü kutlanıyor: Dünya Uyku Günü Dünya genelinde kutlanan Dünya Uyku Günü'nde uzmanlar, çeşitli programlar düzenleyerek uykunun bağışıklık ve kalp sağlığı gibi pek çok faydasına dikkat çekiyor.

Dünyanın birçok bölgesinde hemen hemen her konuda farkındalık yaratmak adına belirlenen günler, düzenli olarak kutlanıyor.

Bu günlerden biri de, 'Dünya Uyku Günü.'

Her yıl art ayının ikinci veya üçüncü cuma günü kutlanan bu özel günde, 'Sağlıklı uyu, sağlıklı yaşa' mottosu ön plana çıkarılıyor.

Uyku bozuklukları ve uyku apnesine dikkat çekmek için kutlanan günde, düzenli uykunun önemine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar bugüne özel programlar düzenliyor

İnsan vücudunun dinlendiği ve tazelendiği önemli bir onarım süreci olan uyku süreci, sağlıklı yaşamı etkileyen en önemli faktör.

Bu amaçla kutlanan ve dünyaca bilinen bu özel günde düzenlenen programlarda uzmanlar, uykunun bağışıklık, sinir ve sindirim sisteminin desteklenmesi, kalp sağlığı ile vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olduğuna vurgu yapıyor.

Arşivden çıkarılan 'uyku' halindeki kareler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından paylaşıldı.

İşte o kareler...



Sabahın erken saatlerinde bir vatandaş, Haydarpaşa Garı önündeki bir bankta vapuru beklerken uyuyakaldı. (Arşiv-22 Şubat 2009)

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlasında yetiştirdiği ürünleri satmak için pazara getiren bir vatandaş, sıcağa yenilerek uyuyakaldı. (Arşiv- 28 Temmuz 2007)

2009 yılında Kasım ayına denk gelen ramazanda oruç tutan bir esnaf, Kahramanmaraş'ta Kazancılar Çarşısı içinde uyudu. (Arşiv-1 Kasım 2009)

Samsun'da gece boyunca avlanan amatör balıkçılar, bir süre kayalıklarda uyudu. (Arşiv-7 Kasım 2009)

Ramazan ayında bir esnaf, Kahramanmaraş'ta Kazancılar Çarşısı içinde uyudu. (Arşiv-1 Eylül 2009)

İzmir'in Güzelyalı semti Mithatpaşa Caddesi üzerinde uyuyan bir kedi ile köpek. (Arşiv-18 Mayıs 2008)

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine bunalan bir vatandaş, otomobillerin arasındaki gölgede uyudu. (Arşiv-7 Mayıs 2007)

Ankara'da oyuncak bebeklerine sarılarak uyuyan bir kız çocuğu. (Arşiv-14 Eylül 2006)

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yorgunluğa dayanamayan bir dondurma satıcısı tezgahı başında uyuyakaldı. (Arşiv-13 Ağustos 2006)

Ankara Büyükşehir Belediyesince Harikalar Diyarı'nda düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nde yorgun düşen bir çocuk uyuyakaldı. (Arşiv-30 Temmuz 2006)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) Hayır Platformunca sergilenen "Canavar Domates Balonu" Ankara'da Abdi İpekçi Parkı'nda vatadanşların ziyaretine sunuldu. Bir vatandaşın parktaki bankta uyuduğu görüldü. (Arşiv-1 Kasım 2004)