Her yol deneniyor: CHP seccadeden sonra zikirmatik dağıtmaya başladı Yerel seçime sayılı günler kala İstanbul Çekmeköy'de seccade dağıtımına başlayan CHP, şimdi ise Ataşehir'de zikirmatik dağıtımı yaptı.

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ensonhaber.com

Yerel seçime doğru ilerlerken siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdüren partilerden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise muhafazakar kesimden oy almak için uğraş vermeye başladı.

Muhafazakar kesimden oy alabilmek için harekete geçen CHP'den ilk hamle Çekmeköy'den geldi.

Seccade dağıttılar

Muhafazakar kesimi etkilemeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı.

Vatandaşlara bir poşet içerisinde verilen seccadenin yanında Ataşehir'de ise uygulama daha çok genişledi.

Onursal Adıgüzel, seçim poşetine zikirmatik ekledi

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel, vatandaşlara "Merhaba komşum" afişiyle zikirmatik ve Ramazan ayına özel takvim dağıtımına başladı.

İmamoğlu, AK Parti seçmenine seslenirken, "Bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı ve yüce dinimizi manipüle etmeyeceğim.

Sizleri asla Allah'ın dini ve kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür." ifadelerini kullanmıştı.