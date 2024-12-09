Herzi Halevi: Ana savaş cephesi Suriye'ye taşınacak

Haber Merkezi

63 yıllık Baas rejimi, Esad'ın muhalif güçler karşısında uğradığı yenilgiyle çöktü.

Kanlı rejimin düşmesiyle Suriye ordusu, sınır bölgelerden çekildi.

Bu geri çekilmeyi fırsat bilen İsrail ise, Suriye'yi işgal etmeye başladı.

Hermon Dağı'nda askerlerle bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tampon bölgeyi ve Golan Tepeleri'ni işgal emriyle ordu, ülkenin güneyine sızarak gece boyu hava saldırıları düzenledi.

SURİYE'Yİ İŞGAL ETTİLER

Sınır bölgelerde asker konuşlandıran ordu, Suriye'nin güneyindeki askeri üs, hava savunma istasyonları, istihbarat merkezleri ile uzun ve kısa menzilli füze depolarını hedef alarak birçok saldırı düzenledi.

100'den fazla hedefin vurulduğu bildirilirken Suriye'de İsrail'in sebep olduğu hasara ve can kaybına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN İLK RESMİ AÇIKLAMA

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırıları devam ederken işgalci ordunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ilk resmi açıklamasını yaptı.

İsrail ordusunun sınır bölgelerdeki faaliyetlerine değinen Halevi, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ın ardından artık Suriye topraklarında çatışmaya girildiğini duyurdu.

"ANA SAVAŞ CEPHESİ SURİYE OLACAK"

Askerlerinin Suriye topraklarında çok güçlü bir şekilde ilerlediğini açıklayan Halevi, "Beklendiği gibi İsrail, Suriye'deki Şam'a büyük bir hava bombardımanı başlattı. Bu geceden itibaren ana savaş cephesi Suriye'ye taşınacak. Suriye cephesinde savaşmaya başlayacağız ve kimsenin sınırlarımıza ulaşmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

REJİMİN DEVRİLİŞİ

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

1973'TEN SONRA İLK KEZ

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmeleri talimatı verdiğini söylemişti.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.