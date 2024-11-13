Herzog'tan Biden'a: Siz açıkça bir Siyonistsiniz Sayın Başkan

AA

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi.

"ON YILLARDIR İSRAİL'İN VE YAHUDİ HALKININ İNANILMAZ BİR DOSTU OLDUNUZ"

Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından konuşan Herzog, Biden'a İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “İsrail halkı ve İsrail devleti adına size teşekkür etmek için buradayım, Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. On yıllardır İsrail'in ve Yahudi halkının inanılmaz bir dostu oldunuz. En karanlık anımızda yanımızda durmanızı, bize yardım etmenizi, sözlerinizle ve eylemlerinizle bizi desteklemenizi tarih boyunca asla unutmayacağız” dedi.

"AÇIKÇA BİR SİYONİSTSİNİZ"

Biden'ın “Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz” sözlerine karşılık veren Herzog, “Siz açıkça bir Siyonistsiniz Sayın Başkan” ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN 'İSRAİL DEVLETİNE SARSILMAZ BAĞLILIK' VURGUSU

Herzog, Biden'a Yahudiler tarafından "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'nın eteklerindeki arkeolojik kazı sırasında bulunan bir figürü hediye etti.

Biden ise yaptığı konuşmada, Herzog'u tekrardan Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Herzog'u yakın bir dostu olarak nitelendirdi. Biden, İsrail devletine olan “sarsılmaz” bağlılığını yineledi.