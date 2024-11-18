Herzog'un Azerbaycan ziyaretini iptal nedeni ortaya çıktı: Türkiye hava sahasını kapattı

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un günler öncesinden planlanan Azerbaycan ziyaretini "güvenlik gerekçesiyle" iptal etmesinin nedeni ortaya çıktı.

TÜRKİYE, HAVA SAHASININ KULLANILMASINA İZİN VERMEMİŞ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gerçek nedenin Türkiye'nin İsrail cumhurbaşkanlığına ait "Wing of Zion" uçağının hava sahasından geçmesine izin vermemesinin olduğunu açıkladı.

Bakanlıktaki üst düzey bir yetkili bir haber sitesine yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesinin doğru olmadığını, Türkiye'nin Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermediği için ziyaretin gerçekleşmediğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) COP29 İklim Konferansı'na yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurmuştu.