HES kodu kalktı mı, HES kodu zorunluluğu bitti mi? Bakan Koca duyurdu!

Uzun süredir AVM, düğün salonu, tiyatro, sinema gibi birçok yere girişte istenen HES kodu'nun kaldırılıp kaldırılmadığı merak konusu oldu. Peki HES kodu kalktı mı, HES kodu zorunluluğu bitti mi?

Koronavirüs salgını ile birlikte hayatımıza giren uygulamalardan biri olan Hayat Eve Sığar (HES) kodu; uzun süredir AVM, kamu kurumları, havalimanı, tiyatro ve sinema gibi kalabalık yerlere girişte kullanılıyor.

Kişinin koronavirüs hastalığında riskli ya da risksiz olup olmadığını gösteren HES (Hayat Eve Sığar) kodunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından ''HES kodu kalktı mı?'' sorusuna yanıt verdi.

Peki HES kodu kalktı mı, nerelerde kullanılacak? Seyahatte, AVM'de HES kodu zorunluluğu bitti mi, son durum nedir? İşte Bakan Koca'dan son dakika açıklamalar...

HES KODU KALKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek yeni kararları açıkladı.

Bakan Koca, uzun süredir koronavirüs salgınına karşı alınan birçok önlemin kaldırıldığını duyurdu. Alınan yeni kararlardan biri de HES kodu uygulaması ile ilgiliydi.

HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıklayan Bakan Koca, "Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak." dedi.