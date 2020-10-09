HES Kodu nasıl alınır? HES Kodu nerelerde zorunlu? SMS ile HES Kodu nasıl alıır?

HES Kodu nasıl alınır? HES Kodu nerelerde zorunlu? SMS ile HES Kodu nasıl alıır?

Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan HES Kodu işlemi nasıl yapılır? HES Kodu nerelerde zorunlu?

Koronavirüs hasebiyle hayatımıza giren HES kodu uygulaması, valiliklere gönderilen genelgeler kapsamında bazı kamu kuruluşlarına girmek için alınması zorunlu hale getirildi. Bu bağlamda araştırma yapan vatandaşlar da HES kodunun nasıl temin edildiğini merak ediyor.

E-DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden temin etmek isteyenler, https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden ulaşabilir.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodunu SMS aracılığı ile almak isteyen vatandaşların, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazıp 2023'e SMS yollaması gerekmektedir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU NASIL ALINIR?

Uygulamada yer alan 'HES Kodu İşlemleri' bölümünden 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklayarak kodun kullanım süresinin seçilmesinin ardından HES Kodu kullanıma hazır hale gelecektir.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HES KODU ZORUNLULUĞU OLAN YERLER NELERDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) kodu, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerinegirişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

Tüm konaklama tesislerine kabullerde (otel, motel, pansiyon, kamp vb.) kullanılmaktadır.