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    HES kodu uygulaması kaldırıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.
    • AA
    • 02.03.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 18:37
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    HES kodu uygulaması kaldırıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek yeni kararları açıkladı.

    Koca, uzun süredir hayatımızda olan koronavirüs salgınına karşı alınan birçok önlemin kaldırıldığını duyurdu.

    Bakan Koca'nın duyurduğu yeni kararlardan biri de HES kodu uygulamasına ilişkin karar oldu.

    Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

    AYRINTILAR GELİYOR..


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