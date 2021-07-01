HES kodu zorunluluğu bitti mi? Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar...

Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte gözler HES kodu kontrolüne çevrildi. Birçok yere girişte istenen HES kodu zorunluluğu bitti mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu...

Pandemi ile birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen Hayat Eve Sığar (HES) kodu, salgın tedbirleri kapsamında kafe restoran AVM, kamu kurumları, seyahatler ve diğer birçok yere girişlerde kullanılıyor.

1 Temmuz itibariyle geçilen yeni normalleşme etabıyla birlikte, HES kodlarını kullanmaya devam edecek miyiz sorusu da akıllarda yerini aldı.

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Covid-19 rehberinin, “Salgın Yönetimi ve Çalışma” bölümünde güncelleme yapıldı. Bu kapsamda HES koduna dair detaylar da belli oldu.

Peki HES kodu zorunluluğu bitti mi? HES kodu kullanmaya devam edecek miyiz? İşte ayrıntılar...

HES KODU ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen "ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma" tedbirleri uygulanmaya devam edilecek.

Rehberde yapılan güncelleme ile AVM gibi alanlarda kullanılan HES kodu uygulamasının daha fazla sektörde kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmelere, spor salonlarına, halı saha tesislerine girişte HES kontrolü yapılacağı aktarıldı.

Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiği kaydedildi.