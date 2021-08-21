HES uygulamasına AB Uyumlu Sağlık Pasaportu getirildi

Sağlık Bakanlığı, HES uygulamasına, AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi. Böylece seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin paylaşımı kolaylaşacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından, halkı bilgilendirmek gibi birçok amaçları bulunan HES uygulamasına yenilik geldi.

Koronavirüsle mücadelenin hızla devam ettiği bu zamanlarda HES uygulamasına, AB uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.

DİJİTAL SAĞLIK SERTİFİKASI OLUŞABİLİYOR

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.