HES kodu ile toplu etkinliklere nasıl giriş yapılır

HES kodu ile toplu etkinliklere nasıl giriş yapılır

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, toplu etkinliklere nasıl katılacağına dair bir video paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve koronavirüs hakkında birçok bilgiyi kullanıcılarına sunan Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yeni bir hizmeti Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci duyurdu.

Birinci, "Salgının yönetiminde en güçlü araçlarımızdan…Dünyadaki benzerlerinin en kapsamlısı ve en çok kullanılanı…Teşekkürler Türkiye…" notunu düşerek, "Toplu etkinliklere nasıl katılırım" sorusunu yanıtlayan kısa bir bilgilendirici video yayınladı.

HES uygulamasında yeni hizmet VİDEO