HESAPLANDI! En düşük EYT maaşı kaç TL olacak? EYT emeklisi en az kaç lira alacak?

HESAPLANDI! En düşük EYT maaşı kaç TL olacak? EYT emeklisi en az kaç lira alacak?

İlk maaş ödemesi için gözler şubat ayına çevrilirken EYT'lilerin en az ne kadar para alacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki en düşük EYT emekli maaşı kaç TL olacak? İşte hesaplaması...

Aralık ayında Meclis'te, Ocak ayında yürürlükte, Şubat ayında ise ilk maaşların ödenmesi planlanan EYT için geri sayım başladı.

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar" konusunun çözüme kavuşacağı kesinleşti. Böylece prim ve sigorta giriş yılı şartını tamamlayan vatandaşlar, emekli olabilecek.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ödemeler de başlayacak. EYT'li vatandaşlar maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı.

En düşük EYT maaşı ne kadar? EYT emeklisi kaç TL alacak? EYT emekli maaşı en az kaç lira? soruları gündemde yerini aldı.

Peki EYT ile emekli olan bir vatandaş minimum ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

En düşük EYT emekli maaşı

2022 yılında en düşük emekli aylığı 3500 TL olarak ödeniyor. Buna göre, bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da en az 3 bin 500 lira maaş alacak.

İlk maaşların 2023 Şubat ayında alınacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber artış gösterecek.